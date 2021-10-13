كشف حازم الحديدي وكيل أعمال محمد الشناوي، تفاصيل واقعة حارس الأهلي في مباراة الفراعنة ضد ليبيا.

وقال الحديدي في تصريحات تليفزيونية:"‏محمد الشناوي لم يكن لائقًا بنسبة 100%، لكنه كان مستعدًا بنسبة 90% للمباراة، لكن ليس 30% أو 40%، ولم يتم إجباره على المشاركة مثلما تردد".

وأضاف:"‏غياب الشناوي عن معسكر المنتخب القادم أمر وارد". وواصل:"لا أعرف سبب الضغط على عصام الحضري في إصابة الشناوي، لا يوجد أي أزمة بين الحضري والشناوي، والموضوع منتهي تمامًا، على مسئوليتي الشخصية لا توجد مشكلة بين الحضري والشناوي".

وأكمل:"‏كل ما قاله الشناوي أثناء خروجه في مباراة ليبيا "كل ده عشان لعبت إيد ورجال"، لكن الشناوي لا يمكن أن يقول ما تردد مثل "قولتلكم ما ألعبش"، لا يمكن أن يقول ذلك، هناك مدير فني ومدرب لا يمكن أن يقبلا ذلك، غير أن هذا تقليل من الحراس الآخرين".

وتعرض الشناوي لإصابة خلال مباراة مصر وليبيا خرج على إثرها من ملعب اللقاء وتم استبداله بمحمد أبو جبل الذي استكمل المباراة حتى نهايتها.