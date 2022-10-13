 رئيس الوزراء العراقي المكلف يعد بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت - بوابة الشروق
الخميس 13 أكتوبر 2022 10:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء العراقي المكلف يعد بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت

أ ش أ
نشر في: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 8:42 م | آخر تحديث: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 8:42 م

تعهد رئيس الحكومة العراقي المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت.

وقال السوداني - في تغريدة على "تويتر" - "شكرا لله وشكرا لممثلي الشعب الذين منحوني ثقتهم بتكليفي لتشكيل الحكومة".

وأضاف "أَعد العراقيين أن أكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وأن تكون حكومة قوية وقادرة على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقات دولية متوازنة".

وكان مجلس النواب العراقي صوت في وقت سابق اليوم على اختيار عبد اللطيف رشيد لمنصب رئيس الجمهورية، الذي كلف بدوره محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك