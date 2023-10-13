مسيرات في الجزائر للمطالبة بتحرير فلسطين

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تظاهر اليوم الجمعة، بالجزائر العاصمة المئات حيث شاركوا في مسيرات سلمية مرددين الشعارات الداعمة للقضية الفلسطينية والمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة.

وردد المتظاهرون الذين احتشدوا في ساحة أول ماي بقلب العاصمة الجزائرية، عددا من الشعارات على غرار "الشعب يريد تحرير فلسطين" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى" إلى جانب شعار "فلسطين الشهداء"، وغيرها.

كما شهدت عدد من ولايات البلاد مسيرات مماثلة، خرج فيها المتظاهرون عقب صلاة الجمعة مطالبين برفع الدعم الإنساني لفلسطين.

وتناولت عدد من خطب الجمعة اليوم موضوع تاريخ فلسطين والقدس.