القوات الإسرائيلية تطلق صاروخين فوق الناقورة الحدودية جنوب لبنان

أطلقت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، صاروخين فوق منطقة الناقورة الحدودية جنوب لبنان والمنطقة المحيطة بها.



وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن "القبة الحديدية "التابعة للعدو الإسرائيلي أطلقت صباح اليوم صاروخين، فوق الناقورة والمنطقة المحيطة، في ظل تحليق لطائرات التجسس التي لم تفارق سماء المنطقة على الإطلاق".



وسيطر الهدوء الحذر، ليل أمس الخميس، على قرى القطاع الغربي المحاذية للخط الأزرق جنوب لبنان، مع إلقاء القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة في سماء المنطقة.



وأقفلت المدارس الرسمية والخاصة أبوابها، اليوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية مع إسرائيل، وذلك نتيجة التوتر الذي تشهده القرى الواقعة في الأقضية. وكذلك أقفلت الجامعة اللبنانية فروعها في منطقة بنت جبيل الجنوبية، بسبب توتر الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية.



وسجلت حركة نزوح في القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمناً، في ظل الوضع الأمني الذي يشهد توتراً منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية، كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" السبت الماضي، عملية عسكرية ممتدة، أطلقت عليها اسم عملية "طوفان الأقصى".



كان حزب الله اللبناني قد أعلن مسئوليته عن هجوم صاروخي على موقع إسرائيلي قرب الحدود اللبنانية صباح أول أمس الأربعاء، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين صفوف القوات الإسرائيلية.



وذكر حزب الله أن إطلاق الصواريخ كان انتقاما للهجوم الذي شنته إسرائيل يوم الاثنين الماضي على أحد مواقعه وأسفر عن مقتل ثلاثة من أعضائه.



يذكر أن الجيش اللبناني ينفّذ منذ 7 أكتوبر الجاري انتشارا في المناطق الحدودية الجنوبية، بعد ويقوم الجيش اللبناني بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.