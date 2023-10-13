وزير خارجية إيران يصل بيروت ضمن جولة للتشاور بشأن الحرب بين إسرائيل وغزة

وصل وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان مساء الخميس إلى مطار بيروت، في زيارة يقوم بها ضمن جولة في المنطقة.

وقال عبد اللهيان في تصريح له من المطار "إنّ استمرار جرائم الحرب ضد الفلسطينيين وغزة سيلقى ردًا من باقي المحاور، والكيان الصهيوني وداعميه سيكونون مسوؤلين عن ذلك".

وأضاف "أن الشعوب والدول الإسلامية لا تطيق استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني"، مشددًا على أنّ "نزوح فلسطينيين خلال 3 أيام وقطع المياه والكهرباء والأدوية عن أهل غزة تعتبر جريمة حرب يرتكبها الكيان الصهيوني".

وهنأ عبد اللهيان " الشعب الفلسطيني على عملية "طوفان الأقصى" التي جاءت ردًا على جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني".

وتابع "إننا هنا استكمالاً لمشاوراتنا مع المسوؤلين والسلطات في العراق وستكون لنا لقاءات يوم غد مع المسؤولين والسلطات في لبنان من أجل الحديث حول آخر التطورات والوضع في غزة واستمرار جرائم الحرب، وأيضاً إجراء المشاورات بشأن غزة وإجراء المشاورات بشأن قضايا العالم الإسلامي والقضايا الإقليمية".

وأكد عبد اللهيان أن إيران ستستمر وبقوة بدعمها السياسي والإعلامي والدولي للمقاومة الفلسطينية، مضيفاً " بعض المسؤولين الغربيين قد سألوا عن وجود إمكانية فتح جبهات جديدة ضد الكيان الصهيوني المزيف، بالتأكيد في ظلّ استمرار جرائم الحرب والحصار الإنساني ضد أهالي غزة وفلسطين، توجد أي احتمالية لاتخاذ أي قرار من قبل باقي التيارات في المنطقة.

وكان سفير إيران في لبنان مجتبى أماني قد أعلن في وقت سابق يوم الخميس، أن وزير خارجية بلاده سوف يقوم بجولة في المنطقة تبدأ الخميس، في ظل الأحداث التي تدور في فلسطين، وتشمل زيارة عبد اللهيان لبنان.

وقال السّفير أماني، في تصريح عبر منصة " أكس" ، :"في ظلّ الأحداث الجارية في فلسطين، والجرائم التي تمارس بحق غزة وتداعياتها الخطيرة، تبدأ اليوم جولة لوزير الخارجية الإيرانيّة حسين أمير عبداللهيان في المنطقة، وتشمل لبنان".