طارق كاسح نقيبا لأطباء مطروح بالتزكية لعدم ترشح منافسين آخرين

فاز الدكتور طارق محمد كاسح،بمنصب نقيب الأطباء بمحافظة مطروح بالتزكية؛ لعدم ترشح مرشحين منافسين آخرين، حيث قام فى التصويت لأعضاء مجلس النقابة فوق السن 71 طبيبا، بينهم 68 صوتا صحيحا و3 أصوات باطلة.

وفاز كل من الدكتور شريف كامل الشناوي، والدكتور محمد إبراهيم طالب بمقعدى تحت السن فى مجلس نقابة الأطباء بالتزكية؛ لعدم وجود مرشحين، بينما فاز كل من الدكتور صبرى شعبان عصفور 54 صوتا، الدكتور ياسر همام بركات وحصل على 51 صوتا بمقعد فوق السن.

وفتح المستشار عاطف عبد الحميد الشاوربي، باب الاقتراع في تمام الساعة التاسعة، بعد اكتمال النصاب القانوني، وتم غلق التصويت الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، وبحضور سكرتير فرع نقابة أطباء مطروح.