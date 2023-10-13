أحمد أبو عبلة يعتذر عن عدم استمراره مع فيوتشر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتذر أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، عن عدم الاستمرار مع الفريق لأسباب خاصة به.

وكلف مجلس إدارة نادي فيوتشر برئاسة وليد دعبس، وليد عبد الرحمن، بقيادة الطاقم الطبي للفريق خلال المرحلة المقبلة

. من ناحية أخرى استأنف فريق فيوتشر تدريباته اليوم الخميس، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها لهم المدير الفني عقب الفوز على طلائع الجيش بالدوري السبت المنقضي.

ويحتل فريق فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد ٩ نقاط، بعد تحقيق الفوز في أول ثلاثة مواجهات بالمسابقة، أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش.