شنت القوات الروسية ضربة مكثفة استهدفت مكاتب التصميم والمؤسسات العسكرية ومراكز تدريب الطواقم الجوية التابعة لها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن الضربة تأتي ردا على "الأعمال الإرهابية التي شنها نظام كييف"، وفقا لما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، خلال بيان، أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على ما اعتبرته موسكو "استفزازات" الجانب الأوكراني.

كما أكدت أن القوات الروسية ستواصل تنفيذ مهامها لـ"تحييد التهديدات" التي تواجهها، مشيرة إلى أن الضربات الدقيقة استهدفت مواقع تعتبرها روسيا مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ عمليات ضد القوات الروسية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسئولية مجموعة القوات "الشمال" خلال الأسبوع الماضي تجاوزت 1565 عسكريا و6 دبابات، بالإضافة إلى تدمير عدد من المركبات المدرعة والمدفعية.

ويوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا نفذت هجمات بطائرات بدون طيار على قواعد جوية عسكرية في مناطق مورمانسك وإركوتسك وإيفانوفو وريازان وأمور الروسية، وأن بعض الطائرات اشتعلت فيها النيران.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، إن عملية الطائرات بدون طيار التي أطلقتها كييف تحت اسم "شبكة العنكبوت" ساهمت في استعادة ثقة الشركاء الدوليين، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده مستعدة لاتخاذ الخطوات "الضرورية" من أجل تحقيق السلام مع روسيا، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد ساعات من تنفيذ أجهزة الأمن الأوكرانية واحدة من أكثر الضربات الجوية جرأة في سياق الحرب، حيث استهدفت بطائرات بدون طيار خمس قواعد جوية روسية في عمق سيبيريا، على بعد نحو 4000 كيلومتر من الخطوط الأمامية.