تراجع أسعار الذهب محليا في أول أيام عيد الأضحى

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى، بقيم تراوحت بين 13 و17 جنيهًا للجرام، وسط هدوء ملحوظ في حركة البيع والشراء داخل أسواق الصاغة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5377 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 4705 جنيهات، وانخفض جرام الذهب عيار 18 إلى 4032 جنيهًا، كما تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 37,640 جنيهًا.

وجاءت هذه التراجعات في السوق المحلي، على الرغم من المكاسب التي حققها الذهب عالميًا؛ حيث ارتفع سعر الأوقية في المعاملات الفورية بنسبة 0.12% ليصل إلى 3379 دولارًا، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.10% لتسجل 3356 دولارًا.

ويرجع الارتفاع العالمي إلى استمرار التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن عدد من القضايا التجارية، على الرغم من اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية أمريكية أثارت المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد، بعد ارتفاع طلبات إعانة البطالة لأعلى مستوى لها في سبعة أشهر.

ويرتبط سعر الذهب في مصر بعدة عوامل، من بينها سعر الأوقية عالميًا، إلى جانب آليات العرض والطلب. ووفقًا لتصريحات سابقة لتجار بسوق الصاغة لـ"الشروق"، فإن ضعف الإقبال المحلي على الشراء خلال موسم العيد، نتيجة زيادة إنفاق الأسر على اللحوم والاحتياجات المرتبطة بالمناسبة، ساهم في خفض الأسعار رغم الارتفاع العالمي.