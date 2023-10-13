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وزير الدفاع الأمريكي يصل إسرائيل

وكالات
نشر في: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 10:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 10:55 ص

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل صباح اليوم الجمعة في زيارة تهدف إلى إظهار تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل في أعقاب عملية طوفان الأقصى التى شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.

وسيلتقي أوستن مع مسئولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب.

ومنذ السبت، أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.

وتواصل المقاتلات الحربية الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات آلاف السكان.

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