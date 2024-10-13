بايدن يزور برلين الأسبوع المقبل



من المقرر أن يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ألمانيا أواخر الأسبوع المقبل، بعد أيام فقط من إلغاء زيارة كانت مقررة سابقا، بسبب إعصار شديد في ولاية فلوريدا، طبقا لما ذكرته مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ومجلة شبيجل الألمانية.

وتردد أن بايدن يعتزم الاجتماع مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس فرانك- فالتر شتاينماير في برلين يوم الجمعة المقبل. غير أنه ليس هناك أي تأكيد رسمي حتى الآن.

وكان بايدن يخطط في بادئ الأمر للزيارة يومي الجمعة والسبت الماضيين، لكنه ألغى الزيارة في إشعار قصير وسط توقعات بشأن دمار واسع جراء إعصار ميلتون، يضرب الساحل الشرقي من الولايات المتحدة.

كان بايدن قد خطط في السابق لقضاء يومين ونصف في ألمانيا وزيارة قاعدة رامشتاين الجوية التابعة للجيش الأمريكي في غرب البلاد لعقد قمة حول المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وكان من المقرر بعد ذلك أن يسافر إلى أنجولا.

وكانت الزيارة إلى ألمانيا قد خُطط لها في الأصل لتكون زيارة دولة رسمية تتضمن مأدبة رسمية وأحداثا رسمية أخرى، لكن البرنامج تم اختصاره بشكل كبير، وفقا لتقرير من مجلة شبيجل.

ومع ذلك، لا يزال من المخطط أن يقوم شتاينماير بمنح بايدن ميدالية خاصة، وهي "الصليب الأكبر لوسام الاستحقاق" تقديرا لخدماته في تعزيز الصداقة الألمانية-الأمريكية.

وتعد هذه أول زيارة لإجراء محادثات ثنائية يقوم بها بايدن إلى ألمانيا خلال فترة ولايته التي امتدت لأربع سنوات. وعلى الرغم من حضور الرئيس الأمريكي قمة مجموعة السبع في إلماو عام 2022 وتوقفه في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية خلال محطات التزود بالوقود في رحلات حكومية أخرى، إلا أنه لم يقم برحلة منفردة إلى ألمانيا.

ويرغب الرئيس المنتهية ولايته الآن في تعويض ذلك، قبل مغادرته البيت الأبيض في يناير.