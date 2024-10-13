مصادر فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يفصل شمال القطاع عن مدينة غزة

قالت مصادر فلسطينية اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة محاصرا آلاف العائلات المتواجدة في المنطقة الشمالية.

وقال سكان محليون في تصريحات منفصلة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الجيش الإسرائيلي طوق بلدة ومدينة جباليا شمال القطاع من خلال إنشاء حواجز رملية، فيما واصل استهداف الفلسطينيين الذين يحاولون التحرك والنزوح من جباليا باتجاه مدينة غزة.

وأضاف السكان "الجيش الإسرائيلي نسف مربعات سكنية بأكملها في جباليا مخلفا عشرات القتلى والجرحى والعالقين الذين لم يتمكن أي من طواقم الإسعاف والدفاع المدني من اوصول إليهم بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي لهم".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية "معقدة" في مدينة ومخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين لليوم الثامن على التوالي، مخلفا عشرات القتلى والجرحى.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في بيان له وصلت نسخة منه لـ(د.ب.أ) إن طواقمه تمكنت من انتشال حوالي 75 جثة لفلسطينيين استشهدوا برصاص وقصف الجيش الإسرائيلي.

وأضاف الدفاع المدني "ما زال العشرات من الشهداء والضحايا ملقون في الشوارع والجرحى الذين ينزفون ولا يجدون من يسعفهم بسبب منع الجيش الإسرائيلي الوصول اليهم".

وعلى مدار أيام، كان الجيش الإسرائيلي يطالب السكان باخلاء منازلهم وكذلك المستشفيات الثلاث المتواجدة في المكان، إلا أن عددا من السكان قالوا إن الجيش كان يستهدفهم أثناء محاولتهم النزوح مما اضطرهم للبقاء في منازلهم.

من جانبه، حذر حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان من إصرار الجيش الإسرائيلي على اخلاء مستشفيات شمال قطاع غزة ومنع ادخال الوقود إلى المستشفى سيتسبب بموت العشرات من المرضى.

وقال أبو صفية في اتصال هاتفي مع الـ(د ب أ) "للأسف، قد لا نتمكن من استقبال مزيد من الجرحى والذين غالبا سوف يتركون يموتون في الشوارع (..) نحن نناشد العالم لإنقاذ شمال قطاع غزة".

واتهم المكتب الإعلامي الحكومي الجيش الإسرائيلي بتعزيز ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" في جباليا ومحافظة شمال قطاع غزة ويمنع الطواقم الإسعافية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له "لليوم الثامن على التوالي من حصار جباليا وشمال غزة؛ يمنع جيش الإسرائيلي الطواقم الإسعافية والدفاع المدني من انتشال أكثر من 75 شهيداً من أصل 285 شهيداً قتلهم الجيش خلال الأيام الثمانية الماضية".

وأضاف "إن الجيش يرتكب مجازر ضد الإنسانية ويمارس القتل العمد من خلال قصف مراكز النزوح والإيواء، ويرتكب عدة مجازر فظيعة ضد المدنيين من خلال القصف المقصود لتجمعات الأطفال والنساء".

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، استهدف الجيش كل القطاعات الحيوية شمال غزة "ويسعى إلى تحويل محافظة شمال غزة إلى منطقة خراب وقتل في إطار تحقيق خطته بتهجير شعبنا الفلسطيني".

وشدد على أن "ما تتعرض له جباليا ومحافظة شمال قطاع غزة يعد جريمة استئصال وجريمة ضد القانون الدولي وضد الإنسانية، ومطلوب من المجتمع الدولي وقف هذه المهزلة الإنسانية".

وحمل كل من الجيش الإسرائيلي والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن "استمرار جريمة الإبادة الجماعية ومواصلة استهداف وقتل المدنيين في جباليا وشمال غزة، وخاصة قتل الأطفال والنساء".

وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى وقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف شلال الدم في قطاع غزة.