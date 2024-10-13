نتنياهو يدعو جنود الأمم المتحدة للانسحاب الفوري من منطقة القتال بلبنان

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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوات حفظ السلام التابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، إلى الانسحاب الفوري من منطقة القتال في لبنان.

ووجه نتنياهو، طلبه مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوعي في القدس.

وقال نتنياهو، في رسالة باللغة العبرية: "حان الوقت لقيامكم بسحب اليونيفيل من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال".

واتهم نتنياهو، جوتيريش برفض القيام بذلك وبالتالي جعل جنود اليونيفيل رهائن لحزب الله.

وذكر نتنياهو، أنه يأسف لإصابة جنود من اليونيفيل بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار على مواقع جنود الخوذ الزرقاء.

وتتمثل مهمة اليونيفيل التي تضم أكثر من 10 آلاف جندي في مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار بعد حرب لبنان عام 2006.