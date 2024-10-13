روبوت بثلاثة أذراع يقود أوركسترا دريسدن في ألمانيا

دخل روبوت بثلاثة أذرع، تاريخ الموسيقي بعد أن أصبح أول روبوت يقود فرقة في حفل موسيقي بمناسبة الذكرى الـ25 لتأسيس أوركسترا دريسدن السيمفوني في المانيا، اليوم الأحد.

واستخدم المايسترو الآلي ثلاثة أذرع يحمل بها ثلاثة عصي لامعة وأحيانا يحافظ على سرعات مختلفة لمجموعات عازفين مختلفة في الأوركسترا، وقوبل بالكثير من التصفيق بعد العرض الأول "روبوترسيمفوني" أو (سيمفونية الروبوت) في قاعدة حفلات هيلاراو في دريسدن.

وقال ماركوس رينت، مدير أوركسترا دريسدن السيمفوني إنه تمكن من الحصول على مساعدة متخصصين من جامعة التكنولوجيا في دريسدن لإتمام المشروع.

وأضاف رينت أن الروبوت المزود بسبعة مفاصل "تعلم" كيفية الحفاظ على الإيقاع وإعطاء إشارات انخفاض الصوت وارتفاعه للعازفين.