حزب الله: مقاتلونا اشتبكوا مع قوات إسرائيلية في عيتا الشعب



أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أنه هاجم القوات الإسرائيلية في الحارة الغربية لِبلدة عيتا الشعب، مشيرا إلى خوض اشتباكات عنيفة معها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وعند الساعة 4:45 من بعد ظهر اليوم الأحد، هاجمت مجموعة من مجاهدي المقاومة الإسلامية قوات العدو الإسرائيلي في الحارة الغربية لِبلدة عيتا الشعب ودارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية، وما زالت الإشتباكات مستمرة حتى تاريخ صدور هذا البيان (صدر عند الساعة 17:29)".