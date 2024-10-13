حزب الله: إسرائيل قصفت المنطقة بين بلدتي حانين والطيري بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا

قالت العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني، إن «العدو الإسرائيلي أقدم صباح اليوم الأحد، ما بين الساعة 08:30 و 09:30، على قصف المنطقة الواقعة بين بلدتي حانين والطيري بصواريخ محشوة بالقنابل العنقودية المحرمة دوليًا».

وأضافت في بيان، اليوم الأحد: «لم نفاجأ أبدًا بالجريمة الهمجية الجديدة، والتي تضاف إلى سلسلة جرائمه ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني، وذلك بعد عجزه الفاضح في ميدان المواجهة المباشرة مع مجاهدي المقاومة الإسلامية».

وأشارت إلى أن «العدو الصهيوني المدعوم عسكريًا وسياسيًا من والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف، لم يتجرأ على مثل هذه الخطوة إلا لإدراكه العجز الفاضح لما يسمى بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية إزاء هذه الجرائم الجديدة».

وفي وقت سابق، قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن الاحتلال الإسرائيلي نسف مسجد بلدة الضهيرة الحدودية، الذي يبعد قرابة 200 متر عن الحدود مع فلسطين المحتلة، بعد تسلل محدود من موقع الجرداح المعادي.

ويأتي هذا الاستهداف الإسرائيلي الجديد من نوعه، بعد أيام على إطلاق إسرائيل عملية برية وجوية مكثفة على مناطق مختلفة من لبنان، وتركزت في بلدات وقرى الجنوب.