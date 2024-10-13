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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، بسقوط 3 قتلى و40 مصابا بينهم 9 بحالة حرجة للغاية جراء انفجار طائرة مسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن حزب الله نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي وأطلق رشقة صواريخ للتغطية على المسيرة.

وأضافت أن المسيرة أطلقت صاروخا تجاه الموقع قبل انفجارها فيه، بحسب وكالة سبوتنيك.

بدوره، أفاد جيش الاحتلالال بأنه يحقق في سقوط المسيرة قرب بنيامينا جنوب حيفا دون تفعيل أي تحذير، زاعمًا أن سلاح الجو اعترض قبل قليل مسيرة في المنطقة البحرية الشمالية أطلقت من الأراضي اللبنانية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت في وقت سابق، بأن حزب الله شن هجوما مزدوجا بالمسيرات والصواريخ على شمال إسرائيل.