شيَّع أهالي مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، جثامين ستة من أبناء المدينة، لقوا مصرعهم في حادث مروع إثر تصادم سيارة ملاكي مع شاحنة نقل ثقيل على طريق القصير – قفط.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على الطريق المشار إليه، ما أسفر عن مصرع ستة أشخاص من أسرة واحدة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثامين إلى المستشفى، فيما صرحت جهات التحقيق بدفنهم عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وأسبابه.

وفي مشهد مهيب يسوده الحزن والأسى، شيَّع الأهالي مساء اليوم الجثامين إلى مثواهم الأخير بمسقط رأسهم في مدينة القصير، وسط حالة من الحزن العميق بين ذوي الضحايا وأهالي المدينة.