أردوغان: بذلنا جهودا مكثفة لإنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة

• خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على هامش قمة شرم الشيخ للسلام..

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة بذلت جهودا مكثفة لإنهاء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال.

وأوضح البيان أن أردوغان وستارمر تناولا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين بلديهما وبعض الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن أردوغان شدد خلال اللقاء على أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر حل الدولتين، وأن جهود المجتمع الدولي في هذا الاتجاه مهمة.

وتهدف قمة شرم الشيخ إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي"، وتأتي عقب دخول وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل حيز التنفيذ ظهر الجمعة.

وفي وقت سابق الاثنين، بدأ توافد قادة ومسؤولين على مقر انعقاد القمة الدولية في شرم الشيخ، بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل و"حماس"، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح "حماس".

ووفق خطة ترامب يخضع قطاع غزة لحكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، تكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة اليومية وشؤون البلديات.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و869 شهيدا، و170 ألفا و105 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.