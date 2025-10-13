الرئيس أردوغان يتوجه إلى مصر للمشاركة بقمة شرم الشيخ للسلام

- من المنتظر أن يلقي الرئيس أردوغان كلمة في القمة ويلتقي زعماء الدول المشاركة

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى مصر للمشاركة في قمة السلام الدولية المقرر اعتقادها اليوم بمدينة شرم الشيخ.

وأقلعت طائرة الرئاسة التركية التي تقل أردوغان من مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة.

وتهدف قمة شرم الشيخ إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي"، وتأتي عقب دخول وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل حيز التنفيذ ظهر الجمعة.

ويرافق أردوغان في زيارته وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة برهان الدين دوران وكبير مستشاري الرئيس للشئون الأمنية والخارجية عاكف تشاغطاي قليتش.

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس أردوغان كلمة في القمة ويلتقي زعماء الدول المشاركة.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل و"حماس"، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح "حماس".

ووفق خطة ترامب يخضع قطاع غزة لحكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، تكون مسئولة عن إدارة الخدمات العامة اليومية وشئون البلديات.