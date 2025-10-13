الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي يترقب قرار تحديد موعد ومكان تنفيذ عقوبة السجن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المقرر أن يعلم الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الاثنين، موعد ومكان قضائه فترة عقوبته في السجن لاتهامه بالتآمر الجنائي بشأن مخطط لاستخدام أموال حصل عليها من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

ودفع ساركوزي، أول رئيس سابق في التاريخ الفرنسي الحديث يتم سجنه، ببراءته.

ومن المقرر أن يمثل ساركوزي، 70 عاما، اليوم الاثنين، أمام مكتب الادعاء المالي الوطني، الذي سيحدد موعد ومكان احتجازه.

وبمجرد بدء حبس ساركوزي، سوف يتمكن من التقدم بطلب للإفراج عنه أمام محكمة الاستئناف. وسيكون أمام القضاة ما يصل إلى شهرين للنظر في الطلب.

وكان قد صدر حكم بحبس ساركوزي لمدة 5 أعوام في 25 سبتمبر الماضي في قضية قانونية بعد تحقيقات استمرت عقدا.