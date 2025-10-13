 وزير خارجية السعودية يرأس وفد بلاده في قمة السلام بشرم الشيخ - بوابة الشروق
الإثنين 13 أكتوبر 2025 12:35 م القاهرة
وزير خارجية السعودية يرأس وفد بلاده في قمة السلام بشرم الشيخ


نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 12:06 م | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 12:06 م

يرأس وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وفد بلاده في قمة شرم الشيخ للسلام التي تعقد اليوم الاثنين.

وتُعقد بعد ظهر اليوم الاثنين، قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

وسبق أن أعلنت الرئاسة أن أن الدول والمسئولين الذين أكدوا المشاركة في قمة شرم الشيخ هم مصر، الولايات المتحدة، الأردن، تركيا، إندونيسيا، الإمارات، باكستان، الهند، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قبرص، اليونان، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، أذربيجان، إسبانيا، أرمينيا، المجر، بجانب الأمين العام للأمم المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس المجلس الأوروبي.

وبحسب بيان سابق للرئاسة المصرية، تهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.

