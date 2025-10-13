لافروف ينفي تعرض بشار الأسد لمحاولة تسميم في موسكو

نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، تعرّض الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لمحاولة تسميم في موسكو، وذلك بعد مزاعم متداولة حول الموضوع في العالم العربي.

وقال لافروف، خلال لقاء مع ممثلي وسائل إعلام عربية، "منحنا اللجوء لبشار الأسد وعائلته لأسباب إنسانية بحتة، لا يواجه أي مشاكل في العيش في عاصمتنا، ولم تحدث أي حالات تسمم"، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنك الروسية.

وكانت بعض وسائل الإعلام ذكرت أن الرئيس السابق بشار الأسد، تعرض لمحاولة اغتيال باستخدام السم.

وبينت أن الأسد، غادر مستشفى في ضواحي العاصمة الروسية قبل يومين، وحالته الصحية مستقرة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه لم يُسمح لأحد بزيارة الأسد خلال فترة علاجه، باستثناء شقيقه ماهر، والأمين العام لشئون الرئاسة السابق منصور عزام.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تنتشر فيها أخبار عن محاولة لتسميم الأسد ، إذ انتشرت شائعات مشابهة في يناير2025.