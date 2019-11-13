وزير التعليم يهنئ المصرية أميرة نجيب الحاصلة على جائزة «المشرف المتميز» بمسابقة تحدي القراءة العربي

هنأ وزير التربية والتعليم، أميرة محمد نجيب فريد عبد الحميد الحاصلة على لقب المشرف المتميز في مسابقة تحدي القراء العربي والتي اختتمت فعاليتها اليوم الأربعاء، بدبي.

وسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جائزة "المشرف المتميز" للمصرية أميرة محمد نجيب فريد عبد الحميد، أخصائي مكتبة أول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

جدير بالذكر أن "تحدي القراءة العربي" هو أكبر مشروع عربي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، ويأخذ التحدي شكل منافسة للقراءة باللغة العربية يشارك فيها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جوازات التحدي، وبعد الانتهاء من القراءة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتجرى على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية والتي تُعقد في دبي سنويًا.