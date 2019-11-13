«سكاي نيوز»: مقتل فلسطينيين اثنين على الأقل في غارة إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

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أفادت قناة «سكاي نيوز عربية»، باستشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل في غارة إسرائيلية جديدة على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء.

وكانت القناة قد أعلنت في وقت سابق، استشهاد 7 أشخاص في غزة جراء الغارات المتتالية لقوات الاحتلال.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أراضٍ زراعية شرقي مدينة غزة وشمالي القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، اغتيال القيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، في عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام، بعد استهداف مبنى في قطاع غزة تواجد بداخله.