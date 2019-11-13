شاب يقتحم روضة أطفال في الصين ويصيب 51 طالبا بمادة كيميائية خطيرة

اقتحم شاب، روضة أطفال جنوب غرب الصين، ورش مادة كيميائية خطيرة على المتواجدين بها؛ ما أدى إلى حدوث عدة إصابات أغلبها بين الطلاب.

وذكرت الشرطة في مدينة كاييوان بمقاطعة يوننان الصينية، أن الشاب يدعى كونج ويبلغ من العمر 23 عامًا، ودخول الروضة من خلال تسلق الجدار ثم بدأ في تنفيذ خطته برش الضحايا بمادة هيدروكسيد الصوديوم الذي تسببت في حدوث حروق في جسد 51 طفلًا وعدد من العاملين بالمكان.

وأكدت الشرطة أن الشاب فعل ذلك لرغبته في الانتقام من المجتمع بكل أفراده بعد أن انفصل والديه في صغره وعاش حياة مليئة بالصعوبات في العمل والبحث عن مصدر دخل، وهذا ترتب عليه تفكيره المتشاؤم حول الطفولة ونمو رغبة داخله بالحصول على حقه في المجتمع جراء ما تعرض له- وفقًا لـ"ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح مكتب الأمن العام في كايوان، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن الهجوم وقع عصر الاثنين الماضي وتمكنت القوات من القبض على الفاعل بعد دقائق من هروبه من روضة الأطفال وانشغال الجميع بإصابات الطلاب، فقد كان اثنان منهم بهما أعراض حادة.

وشهدت الصين اعتداءات خطيرة على أطفال المدارس خلال السنوات القليلة الماضية، أقربها ما حدث العام الماضي، حيث قام رجل يبلغ من العمر 28 عامًا بقتل 9 من طلاب المدارس المتوسطة أثناء عودتهم إلى المنزل، وكان جزاء القاتل هو حكم الإعدام، وكان قد أوضح أنه نفذ تلك الجريمة لتعرضه إلى التخويف في المدرسة عندما كان طفلًا.