ريال مدريد يرفض إقامة مباريات الليجا خارج إسبانيا: قرار يؤثر على نزاهة البطولة

أكد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، رفضه إقامة مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد خارج الأراضي الإسبانية، على خلفية اقتراح من رابطة الدوري الإسباني "الليجا" برئاسة خافيير تيباس، بإقامتها في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية يوم 6 ديسمبر المقبل.

وذكر موقع صحيفة "آس" الإسبانية، أن النادي الملكي أرسل خطابات للاتحاد الإسباني والاتحاد الأوروبي "يويفا" والاتحاد الدولي "فيفا"، أكد فيها رفضه إقامة مباراة فريقي فياريال وأتليتكو مدريد في أمريكا، موضحًا أن القرار سيؤثر على النزاهة والمساواة في البطولة.

وعبّر بيريز، عن دهشته من رغبة "الليجا" إقامة المباراة خارج إسبانيا بدلاً من محاولة الحفاظ على نزاهة البطولة، مؤكدًا أن نقل المباراة من شأنه التأثير على بقية الفرق المنافسة في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة التجارية في إسبانيا، غدًا الخميس، جلسة الحكم؛ لحسم هذه المسألة، في الوقت الذي أكد فيه رئيس رابطة الليجا الإسبانية تيباس: "نثق في أن المحكمة ستعطينا الحق، لا سيما بعد خوض كأس السوبر الإسبانية في السعودية لنفس هذا السبب، لهذا لماذا لا نلعب مباراة في الولايات المتحدة مثلما يحدث في بطولة كرة السلة، يجب أن تكون أمورا عادية".



ويتقاسم ريال مدريد، صدارة الدوري الإسباني، مع غريمه التقليدي برشلونة برصيد 25 نقطة لكل منهما بعد مرور 12 جولة في الدوري، وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، فيما يحل فياريال في المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.