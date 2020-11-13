 ماكرون يستقبل بومبيو لبحث ملفات الإرهاب ونزاع إقليم قره باغ - بوابة الشروق
الجمعة 13 نوفمبر 2020 8:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

ماكرون يستقبل بومبيو لبحث ملفات الإرهاب ونزاع إقليم قره باغ

رويترز
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 7:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 7:43 ص

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين المقبل، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يقوم بجولة في أوروبا والشرق الأوسط.

وأفادت الرئاسة الفرنسية يوم الخميس، بأن ذلك بناء على طلب الجانب الأمريكي بشفافية كاملة مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن.

ويرتكز اللقاء مع بومبيو على ضرورة التباحث في ملفات مثل الإرهاب أو النزاع حول إقليم ناغورني قره باغ، في وقت لا تزال إدارة ترامب تتولى المهام في واشنطن، وفق قصر الإليزيه الذي أشار إلى أن الاتصالات مع فريق الرئيس المنتخب "أُقيمت وتُفعّل".

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أيضا نظيره الفرنسي جان إيف لودريان.

وبعد فرنسا، سيتوجه بومبيو إلى تركيا وجورجيا وإسرائيل وثلاث دول خليجية حليفة لواشنطن هي السعودية والإمارات وقطر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك