سفير البحرين بالقاهرة ناعيا رئيس وزراء المملكة: حرص على الوحدة العربية

نعى سفير مملكة البحرين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، هشام بن محمد آل شودر، رئيس وزراء المملكة خليفة بن سلمان آل خليفة، قائلًا إن الفقيد كان له دور كبير في النهوض باقتصاد البلاد.



وقال، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، إن الفقيد كان له العديد من المواقف في إدارة حكومة المملكة، فضلًا عن المبادرات الخليجية والعربية والعالمية، متابعًا: «حرص على التكامل الخليجي والوحدة والتنمية العربية».



ولفت إلى أن الفقيد يعتبر أول قائد عربي يحصل على درع العمل التنموي من جامعة الدول العربية، تقديرًا للدور الذي قام به على المستوى العربي.



وأعلن الديوان الملكي البحريني، الأربعاء الماضي، وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين عن عمر 85 عاما بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، إثر إصابته بفيروس كورونا.