يواصل مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى، نشاطه وعروضه السينمائية بإشراف السيناريست والناقد مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية.



ويعرض في السادسة مساء الأربعاء المقبل، الفيلم الروائي الأمريكى "12Years Aslave" بطولة شيواتال ايجيوفور، ومايكل فاسيندر، وبراد بيت وسارة بولسون، والفيلم إخراج ستيف ماكوين.



يذكر أن الفيلم نال جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عام 2013، وجائزة الأوسكار لأفضل كاتب سيناريو وجائزة البافتا لأفضل فيلم وجائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم دراما، وجائزة الأوسكار اكتا الدولية لأفضل ممثل.



والدعوة عامة للجمهور والسينمائيين مع الالتزام باتخاذ التدابير الاحترازية حرصا على سلامة الجمهور والعاملين بمركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف بوسط القاهرة.