الكويت: 3 حالات وفاة و 718 إصابة بكورونا 50

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 135650 في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتهم بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 833 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".



واوضح ان عدد الحالات في العناية المركزة 110 حالة تتلقى الرعاية الصحية . وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 751 حالة شفاء من المصابين بمرض كوفيد -19 خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 126344 .