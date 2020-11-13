ضبط 10 آلاف كمامة مجهولة المصدر بحملة مكبرة لمباحث تموين المنوفية

شنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية حملة موسعة علي عدد من المصانع والمنشآت التجارية المختلفة إستمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف شن الحملات التموينية المكبرة وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتمكنت المباحث من ضبط مخزن مواد غذائية يدار بدون ترخيص وحيازة مواد غذائية بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها شملت 3 أطنان و500 كجم أرز طعام وطن و500كجم دقيق، 3 أطنان و500 كجم مكرونة، و800 كجم سمن صناعى و240زجاجة مياه معدنية.

كما تم ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص وحيازة مواد غذائية وضبط طن و500كجم سكر بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها، وضبط محل أسمدة زراعية بدون ترخيص وحيازة أسمدة بدون مستندات وتم التحفظ على 8 أطنان أسمدة زراعية و50 جركن سماد سائل نوفا بلس مخصب حيوى زنة الجركن 20 كجم وضبط محل أعلاف لإدارته بدون ترخيص وضبط ما يزيد عن 7 أطنان أعلاف و2 طن ذرة صفراء بدون مستندات.

من جانبه، أكد الرائد أيمن عبد الرحمن رئيس قسم مباحث التموين بالمنوفية - في بيان اليوم - أنه تم تحرير 239 قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة خلال عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة فى الفترة من 1 وحتى 7 نوفمبر 2020، ومن أهمها تحرير 91 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و27 قضية عدم وجود شهادة صحية " محلات تجارية "، و22 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و37 قضية تقرير إنتاج خبز ناقص الوزن و33 قضية تقرير إنتاج غير مطابق للمواصفات " مخابز بلدية " وكذا 16 قضية عدم مزاولة النشاط فى أوقات العمل (مستودع غاز).

ومن أبرز قضايا الغش التجاري التي تم ضبطها خلال الحملة تحرير محضر لإدارة مصنع بسكويت يدار بدون ترخيص وتجميع عبوات من البسكويت منتهى الصلاحية والغير صالح للإستخدام الأدمى بغرض تدويره وإعادة تعبئته وتغليفه في عبوات جديده بأسماء شركات وهمية (غش تجارى ) وضبط 28 كرتونة بسكويت بإجمالى 8046 باكو مدون عليها ماركه الهدى "علامه تجاريه" غير مسجلة وكذا ضبط ماركة بيرى غير مسجلة والتحفظ على ماكينة و10 رولات تغليف بسكويت ، فيما تم تحرير محضر ضد إدارة مصنع منظفات صناعية بدون ترخيص وإستخدام علامة تجارية غير مسجلة وحيازة مستلزمات إنتاج بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للإستخدام (غش تجارى )وتم ضبط طن و240 كجم حامض كبرتيك وسلوفنيك وهيدروكسيد صودا تستخدم في التصنيع وطن صابون سائل و10 أطنان كلور و2000 جركن فارغ مدون عليه علامة تجارية وهمية ماجيك وغير مسجلة بإجمالى مضبوطات 12 طن و240كجم مستلزمات إنتاج.

وتم تحرير محضر لتجميع أدوية بشرية مخصصة لبنك الدم ومحظور الاتجار فيها خارج المستشفيات الحكومية وكمامات طبية مخصصة للعمليات الجراحية غير صالحة للأغراض الطبية (غش تجارى) وتم ضبط 10ألاف و300 كمامة طبية مخصصة للعمليات الجراحية غير صالحة للإغراض الطبية و1200عبوة وأكياس وزجاجات وعلب أقراص أدوية بشرية محظور الاتجار فيها خارج المستشفيات الحكومية ، ومحضر أخر لحيازة وعرض بيع مستلزمات طبية بدون مستندات دالة على مصدرها والتحفظ على 8 ألاف عبوة معقم اليد فانيكا و450 عبوة جيل و400 عبوة كحول أبيض.