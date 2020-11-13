بايدن يعزي عائلات ضحايا تحطم مروحية حفظ السلام في سيناء

قدم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء الخميس، تعازيه لعائلات ضحايا تحطم طائرة مروحية قوات حفظ السلام في جنوب شبه جزيرة سيناء.

وقال بايدن، في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «أتقدم بأحر التعازي لعائلات قوات حفظ السلام، بمن فيهم 6 من أفراد الخدمة الأمريكية، الذين لقوا حتفهم في جزيرة تيران، وأتمنى الشفاء العاجل للأمريكيين الباقين على قيد الحياة».

وكانت قوات حفظ السلام الدولية في سيناء قد أعلنت، أمس الخميس، مقتل 8 عسكريين من عناصرها بينهم 6 أمريكيون، إثر تحطم طائرة مروحية في جنوب شبه جزيرة سيناء.