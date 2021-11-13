أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يقترب من «الموت المفاجئ»

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، إنّ الوضع الصحي للأسير كايد الفسفوس يقترب من الموت المفاجئ، وذلك بعد ظهور علامات تشير إلى وجود تجلط في الدم.

والفسفوس مضرب عن الطعام منذ 122 يومًا، للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري، وتحتجزه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى "برزيلاي"، وسط تدهور وضعه الصحي.

ويرفض الاحتلال الإفراج عنه رغم خطورة وضعه، بشهادة الأطباء، حيث يعيش حالة من فقدان الوعي المتقطع، وعدم انتظام في دقات القلب، ووخزات في الصدر.

كما يعاني من انخفاض في ضغط الدم وفي نسبة السوائل بجسمه، إضافة للأوجاع والآلام المختلفة، الأمر الذي يجعله عرضه لانتكاسة صحية مفاجئة.

الأسير الفسفوس من مدينة دورا قضاء الخليل، وهو متزوج وأب لطفلة، وتعرض مع أفراد عائلته لعدة اعتقالات، ويدرس تخصص الحاسوب في جامعة الخليل، ومنعته الاعتقالات المتكررة من استكمال دراسته.