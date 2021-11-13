 السفير الأمريكي فى ليبيا: تعديلات قانون الانتخابات يجب أن تجرى بالتوافق بين القادة الليبيين - بوابة الشروق
السبت 13 نوفمبر 2021 4:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

السفير الأمريكي فى ليبيا: تعديلات قانون الانتخابات يجب أن تجرى بالتوافق بين القادة الليبيين

وكالات
نشر في: السبت 13 نوفمبر 2021 - 2:53 م | آخر تحديث: السبت 13 نوفمبر 2021 - 2:53 م

قال السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن التعديلات على قانون الانتخابات يجب أن تجرى بالتوافق بين القادة الليبيين.

وأضاف نورلاند: "ستكون هناك خطة واضحة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب قبل الانتخابات وبعدها"، وفقا لما ذكرته قناة "الحدث" الإخبارية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وتابع: "يجب إجراء الانتخابات دون جدل ولن نسامح المعرقلين".

وكان القادة المجتمعون فى مؤتمر باريس حول ليبيا قد هددوا في البيان الختامي للمؤتمر أمس، بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأى عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج الانتخابات المقررة فى هذا البلد فى 24 ديسمبر، سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها".

وشددوا فى البيان على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية، الأولى فى تاريخ البلاد، "حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك