أعلنت الجزائر انطلاق مناورة بحرية مشتركة مع روسيا، لمدة أسبوع، في إطار تجسيد التعاون العسكري الثنائي بين البلدين .

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم السبت - أن عددا من السفن الحربية الروسية رست بميناء الجزائر؛ استعدادا لتنفيذ مناورة بحرية مع وحدات عائمة من القوات البحرية الجزائرية.

وأضاف البيان أن السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية تتكون من الفرقاطة "الأميرال غريجوريفيتش"، و "ديميتري روجتشاف"، وقاطرة الإنقاذ في البحر"SB742".

وبحسب هذا البيان ، تستمر المناورة حتى 20 نوفمبر الجاري، وتشمل مناورات تكتيكية وتمارين لاعتراض واقتحام سفن مشبوهة، ومكافحة الزوارق المعادية بالإضافة إلى البحث والإنقاذ والمساعدة في البحر، وتهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك".

وأشار بيان وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن "الوفد الروسي حظي باستقبال من قبل قائد الواجهة البحرية الوسطى العميد قايد نور الدين، ليتم بعدها إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لتمرين المناورة البحرية المشتركة".