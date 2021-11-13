تدريبات بدنية وتقسيمة قوية في مران الزمالك

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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات الجري حول الملعب، وتدريبات بدنية بالكرة وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.

كما خاص لاعبو الزمالك تقسيمة قوية في ختام تدريب اليوم، حيث قام الفرنسي كارتيرون بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، بحيث تستمر المجموعة الفائزة في الملعب وتخرج المجموعة الخاسرة.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

وكان الجهاز الفني للفريق قرر خوض مباراة ودية أمام فريق مستقبل وطن أحد أندية القسم الثالث، في الثالثة عصر يوم الإثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين استعدادا لاستئناف الدوري ومنح الفرصة للناشئين للمشاركة في المباراة.

وكان الزمالك استأنف تدريباته أمس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب لقاء القمة الأخير في الدوري.