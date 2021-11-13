بوتين عن المناورات الأمريكية في البحر الأسود: تحد خطير

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المناورات الأمريكية في البحر الأسود باستخدام الطيران الاستراتيجي تحديًّا خطيرًا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم"، عن بوتين قوله - السبت - إنّ إجراء الولايات المتحدة مناورات غير مقررة باستخدام الطيران الاستراتيجي في البحر الأسود يمثل تحديا خطيرا، لافتا إلى رفضه اقتراح إجراء موسكو مناورات مضادة في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد قالت الأربعاء الماضي، إنّ المناورات العسكرية الأمريكية في البحر الأسود تدل على أن الولايات المتحدة تدرس مسرح الحرب المزعوم حال تصعيد حدة التوتر في دونباس شرق أوكرانيا.

وأضافت: "نأخذ بعين الاعتبار أنه من المتوقع أن تشارك في تلك المناورات إضافة إلى القوات البحرية الأمريكية الطائرات التكتيكية والاستراتيجية وكذلك الوحدات من القوات المسلحة لكل من بلغاريا وجورجيا ورومانيا وتركيا وأوكرانيا، نشهد هناك دراسة لمسرح الحرب المزعوم حال إعداد كييف لاستخدام القوة في جنوب شرق أراضيها".

وأشارت الوزارة إلى أنّها رصدها طائرة استطلاع أمريكية من طراز "Е-8С" بالقرب من الحدود الروسية في البحر الأسود.