هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني نظيره الفلسطيني محمود عباس بمناسبة إحياء ذكرى إعلان الدولة الفلسطينية.

وذكرت الرئاسة الموريتانية أن الغزواني وجه - اليوم السبت- برقية تهنئة إلى محمود عباس أبو مازن ، عبر له فيها عن حرص موريتانيا على مواصلة الجهود، من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح شعبيهما الشقيقين.

وقال الرئيس الموريتاني - فى البرقية - "يسرني أن أعبر لفخامتكم عن أحر التهاني متمنيا للشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من التقدم والرخاء ،

كما أجدد لكم حرصنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطويرعلاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين ، وتفضلوا صاحب الفخامة والأخ العزيز، بقبول أسمى آيات التقدير".