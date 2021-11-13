 السعودية.. إتاحة دخول النساء إلى الروضة الشريفة خلال الفترة المسائية - بوابة الشروق
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السعودية.. إتاحة دخول النساء إلى الروضة الشريفة خلال الفترة المسائية

الرياض - د ب أ
نشر في: السبت 13 نوفمبر 2021 - 10:09 ص | آخر تحديث: السبت 13 نوفمبر 2021 - 10:09 ص

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في السعودية، إتاحة دخول النساء إلى الروضة الشريفة خلال الفترة المسائية.

وقالت الوكالة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، إن الدخول سيكون من بعد صلاة العشاء إلى وقت الأذان الأول لصلاة الفجر الأول مع اشتراط حجز موعد عبر تطبيق توكلنا أو اعتمرنا، وذلك من الجهة الشمالية عبر باب عثمان بن عفان والجهة الجنوبية بباب مكة.

يذكر أن الدخول كان محصورا للنساء في الفترة الصباحية من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة الظهر عبر باب عثمان بن عفان ومن خلال نقطة تجمع أخرى.

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