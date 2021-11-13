عبد الله غراب رئيسا لنادي الصيد

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انتهت انتخابات الجمعية العمومية لنادي الصيد للدورة الانتخابية ٢٠٢١-٢٠٢٥.

وحسم مقعد الرئاسة عبد الله غراب وزير البترول الأسبق والدكتور أشرف محرم منصب نائب الرئيس وهاني عزت أمينا للصندوق.

وفي العضوية فوق السن فاز كلا من عمرو الألفي وعمرو البرتقالي وأحمد الشاذلي وأحمد مجيب وإيمان كريم وهبة ممدوح.

بينما فاز في العضوية تحت السن كلا من مريم عثمان بطلة كرة السرعة السابقة وحسن نهونش مدرب التايكوندو بنادي الصيد سابقا وكريم متولي.

استمرت عمليات فرز الأصوات في انتخابات نادي الصيد، التي انطلقت في التاسعة صباح اليوم الجمعة، بعد غلق باب التصويت في السابعة مساء.

إقبال بانتخابات نادي الصيد

وكانت انتخابات نادي الصيد انطلقت في التاسعة صباح اليوم الجمعة، وسط إقبال كثيف من الأعضاء واكتمال النصاب القانوني بحضور أكثر من 10 آلاف عضو.

حضور النجوم بانتخابات الصيد

وشهدت انتخابات نادي الصيد حضور عدد كبير من نجوم الرياضة أبرزهم خالد بيبو نجم الأهلي السابق، وحازم إمام وأحمد حسام ميدو نجمي الزمالك السابقين، والإعلاميين سيف زاهر وخالد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة السابقين، بجانب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفين.

واشتعلت انتخابات نادي الصيد بعد الأحداث المثيرة في الساعات الماضية، والتي كان أبرزها إرسال اللجنة الأولمبية خطابا أمس الخميس باستبعاد عمرو السعيد المرشح لرئاسة نادي الصيد من الانتخابات.

استبعاد عمرو السعيد

وتم استبعاد عمرو السعيد من الترشح لمنصب رئيس نادي الصيد، بعد قبول الطعن المقدم ضده بداعي إصدار أحكام جنائية نهائية وأخرى غيابية ضده بسبب إصدار شيك بدون رصيد وتم استبعاده من الترشح لرئاسة الاتحاد المصري للجمباز لهذه الأسباب.

انتخابات نادي الصيد

كما استبعدت اللجنة الأولمبية كريم طارق من منصب العضوية تحت السن، فيما اعتذر كل من صلاح حسب الله وأحمد المهدي عن عدم الترشح على منصب العضوية فوق السن.

46 مرشحا بـ انتخابات نادي الصيد وتشهد انتخابات نادي الصيد منافسة مشتعلة بعدما تقدم 46 مرشحًا للفوز بمقعد في مجلس الإدارة، حيث ترشح على منصب رئاسة النادي 4 مرشحين على رأسهم محسن طنطاوي رئيس النادي الحالي، ونائبه محمد همام، بجانب المهندس عبد الله غراب وزير البترول الأسبق، وأحمد زهران مدرب منتخب مصر للتايكوندو السابق.