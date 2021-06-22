الإسكان: طرح 45 وحدة تجاربة للبيع بالمزاد العلني بـ4 مدن جديدة

أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية المهندس حاتم محمود حسن أنه تم طرح 41 محلا تجاريا و3 صيدليات ومخبز للبيع بالمزاد العلني، بمدن دمياط الجديدة وأسيوط الجديدة وقنا الجديدة والعبور.. موضحا أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن المطروحة بها المحال والصيدليات، وذلك في إطار سعي وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة، وتحقيق التنمية المستهدفة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة المهندس علاء منيع أنه تم طرح 12 محلا تجاريا بمساحات تتراوح (من 12 م٢ : 21 م٢) أسفل العمارتين (7 ، 8) بسكن مصر بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 15/12/2021.

وأضافت رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة المهندسة جيهان عمار أنه تم طرح 8 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح (من 33 م٢ : 101 م٢) بمنطقة ابني بيتك بالحي الثاني ومنطقة السوق التجارية بمنطقة ابني بيتك الرابعة بحي الامتداد المستقبلي، وطرح مخبز بمساحة (950م2) بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية (عمارات الإسكان الاجتماعي) بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، يوم الأحد 26/12/2021.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على غرب قنا المهندس رضوان عبدالرشيد إنه تم طرح 6 محال تجارية بمساحات تتراوح (من 12 م٢ : 30 م٢) بمناطق مختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، يوم الأحد 2/1/2022.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور المهندس عبدالرؤوف الغيطي إلى طرح 15 محلا تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح (من 11 م٢ : 52 م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، يوم الأربعاء 22/12/2022.