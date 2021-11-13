أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن مجرد طرح اسمها على الصحف ووسائل الإعلام يثير غضب اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل، معقبة: «اسمي مجنن لجان الإخوان التي تعمل ما قبل مسرحية (المومس الفاضلة) وتكلموا عن التبرع بالأعضاء».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، أن هناك لجانًا تعمل على الإضرار باسمها، لافتة إلى وجود عداوة لها مع جهات إخوانية ورفعت عليهم قضايا كثيرة وحصلت على أحكام.

وذكرت أن النائب الذي هاجم المسرحية لم يقرأ شيئًا عن النص، إضافة إلى أن البعض يهاجم للشهرة فقط، كتابعة: «اعتراض النائب على العمل الفني لن يمنعني من الاستمرار فيه، سننفذ المسرحية، وهي مجرد فكرة طرأت في مهرجان المسرح الدولي للشباب».

وشددت على أهمية أن يقرأ النائب من هو جون بول سارتر، مؤكدة أن لفظ «المومس» موجود في كتب الدين وصحيح البخاري.

وكان النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن مسرحية المومس الفاضلة، التي تعتزم الفنانة إلهام شاهين تقديمها على خشبة المسرح، مؤكدا: "طريقة التناول والمعالجة للمسرحية التي كتبها المفكر الفرنسي جان بول سارتر، قبل أكثر من 75 عاما، غير مناسبة للمجتمع المصرى، بل ومن الممكن أن يطلق عليها فن إباحى".