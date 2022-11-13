4 قتلى ونحو 38 مصابا في انفجار ميدان تقسيم بإسطنبول

أفادت تقارير إعلامية تركية بوقوع 4 قتلى ونحو 38 مصابا في الانفجار الذي وقع في ميدان تقسيم المزدحم بمدينة إسطنبول التركية.



ووفقا لصحيفة "سوزجو"، فإن مكتب الادعاء العام بإسطنبول كلف 5 مدعين بالتحقيق. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت محكمة إسطنبول الجنائية حظراً على نشر جميع الأخبار المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالانفجار.



وجاء في البيان الصادر عن المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون "فرض حظر على النشر بشأن الانفجار الذي وقع في إسطنبول. وتم لفت انتباه جميع مؤسساتنا الإعلامية".



وتحطمت نوافذ العديد من المحلات التجارية في الشارع بسبب الانفجار الذي وقع في منتصف الشارع، ولجأ المواطنون الذين أصيبوا بالصدمة الى المحلات التجارية المجاورة.



وأعلن والي إسطنبول علي يرلي كايا، في بيان اليوم الأحد، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 38 آخرين، في الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم.



وبحسب ما نشره موقع «تركيا اليوم»، وقع انفجار أمام متجر في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم، قرابة الساعة 16:20 اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي).



وأظهرت المقاطع المصورة اللحظات الأولى للانفجار، وأدى الانفجار إلى إغلاق شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم.



من جانبه، كشف حاكم إسطنبول، علي يرلي كايا، في تغريدة على «تويتر»، أن انفجار تقسيم خلف عددًا من القتلى والجرحى.