 أمريكا: تحطم طائرتين عسكريتين بعد تصادم خلال عرض جوي في دالاس - بوابة الشروق
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أمريكا: تحطم طائرتين عسكريتين بعد تصادم خلال عرض جوي في دالاس

تحطم طائرة - صورة أرشيفية
تحطم طائرة - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 1:52 ص | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 1:52 ص

قال مسؤولون اتحاديون إن طائرتين عسكريتين تعودان لفترة الحرب العالمية الثانية اصطدمتا وتحطمتا على الأرض يوم السبت خلال عرض جوي في مدينة دالاس، بولاية تكساس الأمريكية، مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود في السماء.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية أنه لم يتضح حتى الآن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين أو ما إذا كان هناك إصابات بين الأشخاص على الأرض، ولا يزال مصير من كانوا على متن الطائرتين مجهولا.

وهرعت فرق الطوارئ إلى مكان الحادث في مطار دالاس.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في بيان إن الطائرة "بوينج بي 17 فلاينج فورتريس" وطائرة "بيل بي -63 كينج كوبرا" اصطدمتا وتحطمتا حوالي الساعة 0100 من مساء السبت خلال عرض جوي فوق دالاس.

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