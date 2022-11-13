رحب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، بعودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف الفريق الكتالوني في الموسم القادم.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة ليونيل ميسي في العودة إلى ناديه برشلونة بالموسم القادم، حيث سينتهي عقده مع النادي الباريسي في الصيف المقبل.

وبسؤال لابورتا عن إمكانية عودة ميسي إلى النادي الكتالوني في الصيف القادم، قال: "ميسي يعرف أن برشلونة دائما منزله."

وفي سياق متصل، يتواجد ميسي في قائمة منتخب الأرجنتين، التي ستخوض نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.