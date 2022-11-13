أردوغان يعلن ارتفاع حصيلة انفجار ميدان التقسيم بإسطنبول إلى 6 قتلى و53 مصابا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين، في انفجار شارع تقسيم بإسطنبول، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.



وقال في تصريحات نقلتها الوكالة: «أترحم على إخواننا الذين توفوا جراء التفجير في شارع الاستقلال، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين»، منوهًا إلى أن «مساعي التحكّم بتركيا وشعبها عبر الإرهاب لم ولن تحقق هدفها».



ووقع انفجار كبير، اليوم الأحد، في شارع استقلال الشهير الذي يتفرع من ساحة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول التركية.



وحصل الانفجار بعد الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، في وقت كان حشد المارة كثيفاً في شارع الاستقلال.



وأخلت الشرطة التركية منطقة تقسيم بإسطنبول تحسباً لانفجار آخر. وقد قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن المتاجر أغلقت والشارع مغلق. كما تحدثت وسائل إعلام تركية عن انتشار أمني مكثف في منطقة تقسيم.



من جهته، فتح المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً في الانفجار مرجحاً أنه عملية إرهابية.



وقد تعرضت تركيا لسلسلة من التفجيرات القاتلة بين عامي 2015 و2017 من قبل تنظيم داعش والجماعات الكردية المحظورة.