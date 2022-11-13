يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس مائل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.



وعن الظواهر الجوية، هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 26 17

العاصمة الإدارية 26 17

6 أكتوبر 26 17

بنها 26 18

دمنهور 24 18

كفر الشيخ 24 17

المنصورة 25 17

دمياط 25 18

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 27 14

السويس 26 15

الزقازيق 26 17

شبين الكوم 26 17

طنطا 26 17

شلاتين 28 21

الإسكندرية 25 16

العلمين الجديدة 24 17

وادي النطرون 24 17

مطروح 24 16

السلوم 24 15

سيوة 24 12

العريش 25 17

رفح 25 17

الطور 27 18

كاترين 19 10

رأس سدر 28 14

نخل 23 10

طابا 24 19

نويبع 25 20

حلايب 25 21

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 29 19

مرسى علم 28 20

الفيوم 26 15

بني سويف 26 14

المنيا 27 14

أسيوط 27 13

سوهاج 28 13

قنا 29 13

الأقصر 29 14

أسوان 31 17

الوادي الجديد 28 12

أبوسمبل 29 15

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 26 21