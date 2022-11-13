حسين فهمي يفتتح الريد كاربت لمهرجان القاهرة السينمائي

افتتح الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الريد كاربت للدورة الـ44، التي تبدأ من اليوم وتستمر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

ويقام حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وحسين فهمي رئيس المهرجان، وعدد من نجوم الفن في مصر والعالم.

ومن المقرر أن يعرض في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، فيلم The Fabelmans للمخرج العالمي ستيفين سبيلبرج، وهو من بطولة جابريل لابيل، ميشيل ويليامز، بول دانو، وهو من تأليف ستيفين سبيلبرج وتوني كوشنر، وإخراج ستيفين سبيلبرج.