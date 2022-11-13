تحدث أحمد مرعي المدير الفني لنادي الزمالك لكرة السلة عن مواجهة الأهلي المرتقبة في نصف نهائي دوري المرتبط.

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت "نخوض ظروف صعبة في الزمالك، نحن قمنا بتسجيل 14 لاعب قبل حضوري للزمالك ولا يوجد خلاف على هذه الأسماء، لكن فقدت 3 لاعبين لأسباب مختلفة وهم مهاب ياسر ومعاذ ايمن وأنس اسامة وهم يمثلون 20% من قوة القائمة".

وأضاف "المحترف لم نستطع قيده في النادي بسبب أزمة الدولار، أرسلنا له مستحقاته بالجنيه بالمصري ورفض استلامها واللاعب قرر يرحل".

وواصل "المبلغ المطلوب دفعه للاتحاد من أجل قيد الأجنبي كبير جدا والاتحاد مصمم يحصل على الأموال بالدولار".

وتابع مرعي "احنا مصريين بينا وبين بعض ناخد الأموال بالمصري ليه بالدولار،تم قيد محترفة فريق السيدات لأنه كان الأمر أسهل بسبب نسبة الأموال التي سنقوم بتسديدها وفقًا لراتب اللاعبين، النادي مصمم على قيد لاعب اجنبي قبل غلق باب القيد، وقمنا بتصعيد عدد من اللاعبين الناشئين".

واختتم " انا واوجستي عمالين نغير القمصان بتاعة الفرق، هذه وضعية جماهيرية صعبة، نملك نقص كبير في صفوف الفريق ولكن سنبذل كل ما بوسعنا في المباراة يوم الأربعاء، لا نملك محترف وسنعتمد على ابناء النادي متمنين أن يقدموا مباراة قوية".